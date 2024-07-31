Tepebaşı Belediyesi, Gökkuşağı Kafe'lerinde özel bireylere garsonluk eğitimi veriyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Gökkuşağı Kafe'lerinde istihdam edilen özel bireylere garsonluk eğitimi verildi.

Tepebaşı'nde özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe'ler özel bireyleri toplumla bütünleştirirken bireylerin de özgüven kazanmasını sağlıyor.

Gökkuşağı Kafe'lerde istihdam edilen özel bireylere garsonluk eğitim programı düzenlendi. Projenin hayata geçirildiği 2011 yılında ilk eğitimleri veren Prof. Dr. Atilla Cavkaytar tarafından yeni başlayan ve istihdamı devam eden 14 öğrenciye hizmet içi eğitimi verildi. Teorik bilgilerin ardından ise gençler, öğrendikleri bilgileri uygulama olarak gerçekleştirdi.

Cavkaytar ve Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete tarafından yazılı hale getirilen hizmet içi eğitim uygulamaları da Gökkuşağı eğitmenlerine program olarak teslim edilerek, halihazırda çalışanların ve yeni başlayacak gençlerin eğitiminde bu program sistemli olarak sağlanacak.

Gökkuşağı Kafe, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olmak üzere iki ayrı noktada hizmet veriyor.