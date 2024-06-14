Tepebaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor

Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Ekipler, TEBEV'e kayıtlı 95 evde temizlik, tamirat, ilaçlama, boya ve badana gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

14.06.2024 14:28
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım, onarım çalışması yapmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Kurban Bayramı öncesinde takip ettiği evlerde bayram temizliği yapıyor. TEBEV, yaklaşan bayram öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda TEBEV'e kayıtlı 95 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor.

Çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da belediyeye teşekkürlerini iletiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor - Son Dakika

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