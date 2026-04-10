Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 3 Ayda 156 Kişiye Ulaştı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 2026'nın ilk üç ayında 70 görüşme gerçekleştirirken, 43 kişiye beslenme danışmanlığı verdi. Merkezde ayrıca düzenlenen 7 eğitimle 156 kişiye ulaşıldı.

Kadın Danışma Merkezi, 2026 yılının ilk üç ayında yürüttüğü çalışmalarla kadınlara yönelik destek hizmetlerini sürdürdü. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan verilere göre, toplam 22 başvuru aldı. Merkezde psikososyal destek kapsamında 15 kişi ile toplam 70 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Aynı dönemde ihtiyaç duyan danışanlar ise hukuki ve psikolojik destek hizmetine yönlendirildi. İlk çeyrekte 70 görüşme, 2 hukuki destek, 43 kişiye beslenme danışmanlığı verildi ve 7 eğitimde 156 katılımcıya ulaşıldı.

"Önemli bir ihtiyaca karşılık veriyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kadın Danışma Merkezi'nin ortaya koyduğu tablonun Tepebaşı'ndaki yönetim anlayışının somut bir yansıması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal belediyecilik; kadının kendini güvende hissettiği, haklarını bildiği, yalnız bırakılmadığı, yaşamına dokunan bir dayanışma zemini kurabilmektir. Kadın Danışma Merkezimiz de tam olarak bu anlayışın ürünüdür. Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen 70 görüşme, verilen danışmanlıklar ve eğitimler, ne kadar önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğimizi açıkça gösteriyor. Bugün Türkiye'de kadınlar sadece ekonomik krizle mücadele etmiyor. Aynı zamanda baskıyla, eşitsizlikle, güvencesizlikle ve çoğu zaman yalnız bırakılmışlık duygusuyla mücadele ediyor. İktidarın yıllardır toplumu sürüklediği bu karanlık tabloda kadınların yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Biz ise Tepebaşı'nda buna seyirci kalmıyoruz. Kadın Danışma Merkezimiz tam da bu nedenle var. Çünkü sosyal belediyecilik lafla değil, vatandaşın hayatına doğrudan dokunarak yapılır."

"Kadınlar güçlüyse toplum da güçlüdür"

Başkan Ataç, kadın odaklı hizmetlerin yalnızca bir destek mekanizması değil, aynı zamanda eşit ve adil bir kent hedefinin gereği olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir kentte kadınlar kendini ne kadar güçlü, güvende ve görünür hissediyorsa, o kent o kadar çağdaştır, o kadar demokratiktir. Biz yıllardır toplumsal eşitliği, kadın haklarını ve insan onuruna yakışır yaşamı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Hiçbir kadının kendini yalnız hissetmediği bir Tepebaşı hedefiyle çalışıyoruz. Kadınlar kendini güvende hissetmiyorsa, haklarına kolayca ulaşamıyorsa, yoksulluk içinde yalnız bırakılıyorsa orada büyük bir yönetim sorunu vardır. Kadınların yaşamına dönük tehditler büyürken, sosyal devlet mekanizmalarının zayıflatılması kabul edilemez. Biz Tepebaşı'nda bu anlayışa teslim olmuyoruz. Kadınların yanında duran, onları güçlendiren, haklarına erişimini kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınların yaşamını zorlaştıran düzene karşı dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadının çaresiz hissetmediği, hiçbir kadının yalnız bırakılmadığı, eşit ve çağdaş bir yaşamı savunmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki kadınların güçlü olmadığı bir toplum güçlü olamaz."