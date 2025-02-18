Tepebaşı Belediyesi Kış Dönemi Spor Kursları Yoğun İlgi Görüyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen kış dönemi kursları yoğun katılım ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslar sürüyor. Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslarda hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor.

Düzenlenen kurslar kapsamında pilates eğitimlerine katılan 128 kadın, sağlıklı şekilde vakit geçirirken vücut dengelerini de sağlıyor. Merkezde yetişkinler için düzenlenen tabata kursuna katılan 20 kadın da hem kaslarını güçlendiriyor hem de dayanıklılıklarını artırıyor. Kadınlar, düzenlenen kurslardan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.

Merkezde düzenlenen kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 335 51 85' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.