Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi\'nde Ücretsiz Kurslar Başlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde güz dönemi kursları başlıyor. 8 yaş ve üzeri öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlenen kurslara kayıtlar, 24 Eylül Salı günü çevrim içi olarak alınacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin Matematik Evi'nden ilkokul 2'nci sınıftan itibaren her yaştan birey ücretsiz olarak faydanalabiliyor. Güz dönemi için kayıtlar ise 24 Eylül'de başlıyor. Merkezde gerçekleştirilecek güz dönemi eğitimleri kapsamında eğlenceli matematik, donguri (resim çizerek matematik), materyaller ile matematik, ispatlarla matematik ve origami ile matematik 8 yaş ve üzeri öğrenciler ile buluşacak.

Eğitimlere kayıt olmak isteyenler kayıt formuna, duyuru görselinde yer alan QR kod veya 'https://tinyurl.com/matematikevi' linki üzerinden ulaşabilecek. Matematik Evi'nde 24 Eylül Salı günü başlayacak çevrim içi kayıtların ardından eğitimlerin başlangıç tarihi ise 30 Eylül Pazartesi olarak belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak Bahadırkent Sitesi No: 10/1 adresindeki Matematik Evi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 290 12 90 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.