Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde Gençlere Çok Yönlü Destek

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, 18–40 yaş arası zihinsel yetersizliği bulunan gençlere yönelik eğitim, sanat ve günlük yaşam becerilerini geliştiren ücretsiz hizmetlerini sürdürüyor. Merkezde otizmli ve Down sendromlu gençler de eğitim alıyor.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde hafta içi her gün sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında devam eden eğitimlerde, gençlerin hem akademik hem de günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Akademik beceri eğitimlerinin yanı sıra günlük yaşam ve öz bakım eğitimleriyle gençlerin bağımsız bireyler olarak hayata katılmaları hedefleniyor. Merkezde eğitim alan üç öğrenci ise Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanıyor.

Gençlerin sosyalleşmesi ve üretkenliklerini ortaya koyabilmesi amacıyla sanat atölyeleri de merkezde önemli bir yer tutuyor. Resim, mozaik, ahşap, taş boyama ve dokuma gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren atölyelerde hazırlanan ürünler, yılda iki kez düzenlenen sergilerle kamuoyuyla buluşturuluyor.

Merkezin hizmet anlayışında bağımsızlaşma önemli bir yer tutuyor. Bu doğrultuda servis hizmeti belirlenen noktalardan sağlanıyor; gençlerin bu noktalara kendi başlarına gelmeleri teşvik edilerek sorumluluk alma ve hayata hazırlık süreçleri destekleniyor. Dileyen gençler ise merkeze kendi imkanlarıyla gelip gidebiliyor. Merkezde ayrıca öğle yemeği hizmeti de sunuluyor.

Ailelere yönelik eğitimler, bireysel görüşmeler ve psikolog desteğiyle hem gençlerin hem de ailelerin sürece daha güçlü şekilde dahil olması sağlanıyor. Merkezde sunulan tüm eğitimler, servis hizmeti ve destekler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

"Somut projeler üretiyoruz"

Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, engelli bireylerin yaşamın her alanında güçlü bir şekilde var olabilmesi için uzun yıllardır kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Ataç, "Engelli bireylerimizin yalnızca yanında olduğumuzu söylemekle yetinmiyoruz; onların hayatın tam merkezinde yer alabilmeleri için somut projeler üretiyoruz. Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'miz bu anlayışın en önemli örneklerinden biri. Sosyal Yaşam Merkezimizin yanı sıra montaj atölyelerimiz, Gökkuşağı Kafelerimiz var. Bu alanlarda engelli bireylerimizin üretime katılmasını, emeklerinin karşılığını almasını ve toplumla iç içe olmasını önemsiyoruz. Bizim için asıl başarı, onların kendi ayakları üzerinde durabildiğini görmek. Çünkü biz Tepebaşı'nda insana yatırım yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu projelerin de karşılığını görmek bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yer alabilmesi için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Onların hayalleri bizim yol haritamızdır" dedi.