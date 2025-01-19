(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak ücretsiz sinema etkinliği düzenledi, "Moana 2" animasyon filmini 6 yaş ve üzeri 200 çocuk izledi.
Tepebaşı Belediyesi, eğitim ve öğretimde yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Belediye, bu kapsamda yarıyıl tatilinde çocukları ücretsiz sinema ile buluşturdu.
Tepebaşı Belediyesi, Espark AVM ve Espark Paribu Cineverse Sineması işbirliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklara, "Moana 2" animasyon filmi ücretsiz izletildi.
Belediye bünyesindeki çocuk sanat ve kültür merkezlerinden yararlanan 6 yaş üzeri 200 çocuğun katıldığı sinema gösteriminde, eğlenceli dakikalar yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Tepebaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Sinema Etkinliği - Son Dakika
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