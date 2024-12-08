Tepebaşı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmeti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmeti

Tepebaşı Belediyesi, 'Gel beraber olsun' sloganıyla üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği hizmeti sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gençlere destek olmanın önemine vurgu yaparak, belediyenin tüm olanaklarını seferber ettiğini belirtti.

08.12.2024 15:32  Güncelleme: 16:59
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ücretsiz yemek hizmeti, "Gel beraber olsun" sloganı ile devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Gençlerimize katkı sunabilmek adına tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Üniversite kenti olan Eskişehir'imizde, gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor. Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

"Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Hayat pahalılığı yediden yetmişe herkesi derinden etkiliyor. Biz de ülkemizin geleceği olan gençlerimize katkı sunabilmek adına tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Üniversite kenti olan Eskişehir'imizde, gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Ataç, Belediye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmeti - Son Dakika

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