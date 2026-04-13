Tepebaşı\'nda Budama Çalışmaları Sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan cadde, sokak ve parklarda ağaçların daha sağlıklı gelişmesi için yaptığı budama çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama çalışmalarını yürütürken, bakımlarını yapmaya da ihmal etmiyor. Ağaçların düzenli, kuvvetli dal ve yapraklarının oluşması; kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden sağlıklı bir hale gelebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kırık, ezik, hastalıklı olan dallar budanıyor.

İlçe genelinde yapılan budama çalışmaları belirlenen program dahilinde sürecek. Budama çalışmalarına ilişkin soru ve görüşlerini aktarmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi'ne ulaşabiliyor.