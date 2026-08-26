Tepebaşı'nda Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Eskişehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 18 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
S.T. (18) idaresindeki 26 AOV 370 plakalı motosiklet, Batıkent Mahallesi Kapıkule Sokak'ta, R.A. yönetimindeki 26 AFU 704 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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