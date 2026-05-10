Tepeli Toygar Yavruları Kayıtta

Elazığ'ın Keban ilçesi kırsalında yumurtadan yeni çıkmış tepeli toygar kuşunun yavruları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçe kırsalında arkadaşlarıyla mantar aramaya çıkan Abdurrahman Yüksel, ot kümesi içinde kuş yuvasıyla karşılaştı.
Beraberindekilerle yuvayı inceleyen Yüksel, tepeli toygar kuşunun yumurtadan yeni çıkmış 4 yavrusu ile çatlamamış 1 yumurta olduğunu fark etti.
Kuşun yavruları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
