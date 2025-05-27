Tercan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin ilçede düzenlediği operasyonda, mera arazisi ile 3 ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 636 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.