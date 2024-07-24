Terme Amazon Tabiat Parkı'nda Kaçak Yapılar Yıkıldı

Terme Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda, Terme Amazon Tabiat Parkı'nın bulunduğu 1. Derece Sit alanı sahil hattında bulunan kaçak yapılar yıkıldı.
Terme Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu gerçekleştirilen çalışmada bölgede bulunan kaçak yapıların tespiti sonrası yıkımını gerçekleştirildi.
Terme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 12 kaçak yapının yıkımı zabıta ve jandarma ekiplerinin eşliğinde gerçekleştirildi.
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