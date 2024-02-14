Terme Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Ek Protokol Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Terme Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Ek Protokol Sözleşmesi İmzalandı

Terme Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Ek Protokol Sözleşmesi İmzalandı

Terme Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonucunda, belediye işçilerine yönelik yeni haklar içeren ek protokol sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye çalışanlarının mutluluğu ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, protokolün imzalandığını duyurdu.

14.02.2024 15:55
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Terme Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, belediye işçilerine yönelik ek protokol sözleşmesi imzaladı.

Belediye Başkan Ali Kılıç, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının yeni haklar kazandığı ek protokolün imzalandığını belirtti.

Kılıç, "Gece gündüz, yaz kış her türlü fiziki koşulda mesai mefhumu gözetmeksizin ilçemiz için çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın mutluluğu ve çalışma şartlarını iyileştirmek bizim için önemli. Hak-İş Konfederasyonu Samsun İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile şirket çalışanlarımızın yeni haklar kazandığı ek protokolü imzaladık. Çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

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