Terme\'de 18 Mart Anma Programı Düzenlendi

Terme'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Fatih Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı anma programı, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Terme Kaymakam Vekili Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından dua edildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ve oratoryo sunumu ile devam eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.