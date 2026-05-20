Terme\'de Kültür Şenliği Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında Kültür Şenliği düzenlendi.

Terme Tarihi Pazar Camisi bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı.

Şenlikte geleneksel oyunlar, kültürel faaliyetler ve değerler eğitimi temalı etkinlikler yer aldı. Katılımcılar stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.

Programa Terme Belediye Başkan Vekili İsa Moral, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli, Müftü Vekili Ahmet Çakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.