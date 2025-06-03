Ters Yöne Giren Kamyonet Ceza Aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira para cezası kesildi.

Kıbrıs Caddesi'nde 01 AVY 520 plakalı kamyonetle ters yöne giren N.B'nin, kendisine tepki gösteren belediye otobüsünün şoförüyle de tartışarak küfrettiği olayın sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerinin ardından polis inceleme başlattı.

Polis, ehliyeti olmadığı tespit edilen N.B'ye 20 bin 663 lira, araç sahibine de 23 bin 489 lira ceza uyguladı.

Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.