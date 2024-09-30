Tescilli Sinop Kestane Balı Tüketiciye Sunuluyor

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Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde gür kestane ormanlarında üretilen tescilli kestane balı, gerekli analizlerinin yapılması ve etiketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturuluyor.

Tescilli Sinop kestane balına gösterilen rağbetten memnun olan arıcılar, vatandaşlara analiz edilmemiş ve etiketlenmemiş kestane balını tüketmemeleri uyası yaptı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, verimli geçen hasat sezonu sonrası kestane balı satışlarının devam ettiğini söyledi.

Özellikle Erfelek'te 20'ye yakın köyde kestane üretimi yapılması dolayısıyla üretilen bala talep olduğunu belirten Koca, arıcıların tüketicilere en kaliteli balı yedirebilmek için büyük hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Koca, tescilli bir ürün olan kestane balının üzerinde etiket olmayanların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini kaydederek, "Kestane balının etiketsiz satılmaması gerekiyor. Aslında sadece kestane değil, hiçbir bal etiketsiz satılmamalı. Etiketin üzerinde üreticinin ismi, hangi bölgeye ait olduğu, ne zaman üretilmiş hatta fiyatına kadar hepsinin belli olması lazım ama maalesef ülkemizde bu konuda çok fazla duyarlılık yok." dedi.

Üzerinde etiketi bulunmayan ve piyasada "kestane balı" adı altında satılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın mutlaka kestane balının üzerinde bir üreticinin isminin olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Yarın bir gün beğenmediği, memnuniyetsiz kaldığı zaman onu arasın, bunun ne için böyle olduğunu sorabilsin. Kestane balında koyu bir renk oluyor. Kestane kabuğunun üzerinde kırmızılık var, onun balda görülmesi lazım. Ayırt edilebilir ama çok fazla da sahte bal var. Yani hiç arı görmemiş ürünler de piyasada dolaşıyor. Tüketici, elinden geldiğince üreticiden almaya çalışsın. Aracıdan değil, arıcıdan almaya özen göstersin. Eğer bir şarküteriden, bir yerden alıyorsa çok güvendiği yerden alsın."

Koca, Erfelek'te üretilen ve tahlil edilen balın kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Balımızı Sinop Üniversitesinde tahlil ettiriyoruz. Bölgemizde zaten kestane balı tescillenmiş durumda. Mutlaka etiket koyuyoruz üzerine. Etiket vasıtasıyla vatandaş bizi sosyal medya aracılığıyla buluyor. Siparişlerini veriyorlar, buradan kargo ile gönderiyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki kestane balı veriminin kovan başına 12 kilogram seviyelerinde gerçekleştiğini aktaran Koca, bunun arıcıları memnun ettiğini sözlerine ekledi.