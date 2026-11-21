Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Yeniçiftlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde bakım, temizlik ve revizyon çalışması gerçekleştirdi.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, tesisin çalışma performansının korunması, mekanik ekipmanların verimliliğinin artırılması ve arıtma süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda tesisin havalandırma havuzlarında zamanla biriken çamur ve kalıntılar temizlendi.

Çalışmalarda ayrıca arıtma sürecinde kullanılan mikser, pompa ve yardımcı mekanik ekipmanların söküm, bakım ve revizyon işlemleri gerçekleştirildi.

Ekipmanların çalışma durumları kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılırken, olası arızaların önceden tespit edilmesi ve tesisin işletme güvenilirliğinin artırılması hedeflendi.

Açıklamada, atıksu arıtma tesislerinin düzenli bakımının altyapı hizmetlerinin sürekliliği ve çevrenin korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.