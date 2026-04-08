Tesla FSD v14.3 Güncellemesi ile Otonom Sürüşte Dev Adım

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde sektörün öncüsü olarak, merakla beklenen Tesla FSD v14.3 (Gözetimli Tam Otonom Sürüş) güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni donanımlı araçlara gönderilen bu sürüm, yapay zeka derleyicisinin tamamen yeniden yazılmasını, tepki sürelerinde %20 hızlanmayı ve araç içi karar alma mekanizmalarında kritik iyileştirmeleri içeriyor.

Bu güncellemedeki en önemli teknik gelişme, Tesla'nın yapay zeka derleyicisi ve çalışma zamanı altyapısını MLIR kullanarak sıfırdan yeniden yazmasıdır. Bu sayede sistem, trafikteki tehlikelere ve anlık durumlara karşı %20 daha hızlı tepki veriyor ve gelecekteki makine öğrenimi modellerinin daha hızlı entegre edilmesine olanak tanıyor.

Derleyici yenilemesinin yanı sıra, görsel sinir ağı ve Pekiştirmeli Öğrenme tarafındaki iyileştirmelerle sürüş deneyimi birçok senaryoda daha güvenli hale getirildi. Gelişmiş görsel algılama, düşük görüş koşullarında trafik işaretlerini okuma kapasitesini artırırken, Pekiştirmeli Öğrenme iyileştirmeleri küçük hayvanlardan kaçınma ve karmaşık kavşaklarda daha doğru kararlar alma yeteneklerini geliştirdi.

Park etme ve manevra yetenekleri iyileştirilirken, nadir nesne ve araç algılaması güçlendirildi. Sürüş konforu için gereksiz şerit değiştirme ve öndeki aracı yakından takip etme gibi alışkanlıklar azaltıldı. Sistem esnekliği artırılarak, geçici düşüşlerde sürücü müdahalesine gerek kalmadan kontrol korunabiliyor.

Tesla, sürüm notlarında ayrıca yakın gelecekte sunulacak heyecan verici özellikleri de duyurdu. Bunlar arasında çukurdan kaçınma, genişletilmiş akıl yürütme ve gelişmiş sürücü izleme sistemleri yer alıyor, bu da FSD v14.3'ün gelişmiş altyapısı üzerine inşa edilecek yenilikleri işaret ediyor.