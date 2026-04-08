Tesla FSD v14.3 Güncellemesi ile Otonom Sürüşte Dev Adım
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tesla FSD v14.3 Güncellemesi ile Otonom Sürüşte Dev Adım

08.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir adım atarak FSD v14.3 güncellemesini kullanıcılara göndermeye başladı. Bu güncelleme ile yapay zeka derleyicisi yeniden yazıldı, tepki süreleri %20 hızlandı ve sürüş güvenliği artırıldı.

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde sektörün öncüsü olarak, merakla beklenen Tesla FSD v14.3 (Gözetimli Tam Otonom Sürüş) güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni donanımlı araçlara gönderilen bu sürüm, yapay zeka derleyicisinin tamamen yeniden yazılmasını, tepki sürelerinde %20 hızlanmayı ve araç içi karar alma mekanizmalarında kritik iyileştirmeleri içeriyor.

Bu güncellemedeki en önemli teknik gelişme, Tesla'nın yapay zeka derleyicisi ve çalışma zamanı altyapısını MLIR kullanarak sıfırdan yeniden yazmasıdır. Bu sayede sistem, trafikteki tehlikelere ve anlık durumlara karşı %20 daha hızlı tepki veriyor ve gelecekteki makine öğrenimi modellerinin daha hızlı entegre edilmesine olanak tanıyor.

Derleyici yenilemesinin yanı sıra, görsel sinir ağı ve Pekiştirmeli Öğrenme tarafındaki iyileştirmelerle sürüş deneyimi birçok senaryoda daha güvenli hale getirildi. Gelişmiş görsel algılama, düşük görüş koşullarında trafik işaretlerini okuma kapasitesini artırırken, Pekiştirmeli Öğrenme iyileştirmeleri küçük hayvanlardan kaçınma ve karmaşık kavşaklarda daha doğru kararlar alma yeteneklerini geliştirdi.

Park etme ve manevra yetenekleri iyileştirilirken, nadir nesne ve araç algılaması güçlendirildi. Sürüş konforu için gereksiz şerit değiştirme ve öndeki aracı yakından takip etme gibi alışkanlıklar azaltıldı. Sistem esnekliği artırılarak, geçici düşüşlerde sürücü müdahalesine gerek kalmadan kontrol korunabiliyor.

Tesla, sürüm notlarında ayrıca yakın gelecekte sunulacak heyecan verici özellikleri de duyurdu. Bunlar arasında çukurdan kaçınma, genişletilmiş akıl yürütme ve gelişmiş sürücü izleme sistemleri yer alıyor, bu da FSD v14.3'ün gelişmiş altyapısı üzerine inşa edilecek yenilikleri işaret ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:49:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.