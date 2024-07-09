Texas'ı vuran Beryl Kasırgası'nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Texas'ı vuran Beryl Kasırgası'nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı

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ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2.7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kasırgada toplam can kaybı 17'ye yükseldi.

09.07.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
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- Texas'ı vuran Beryl Kasırgası'nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı

Kasırgada toplam can kaybı 17'ye yükseldi

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2.7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor. Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Texas eyaletini vuran kasırgada bilanço ağırlaşıyor. Montgomery County Yargıcı Mark Keough, fırtınanın şiddetiyle ağaç devrilmesi sonucu bir traktör sürücüsünün ve ormanlık alandaki bir çiftin hayatını kaybettiğini belirtti. Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise 2'si ağaç devrilmesi, 1'i boğulma olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. Patrick, kasırga nedeniyle 2.7 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını, 2 bin 500'den fazla personelin sahada görevlendirildiğini aktardı.

Bin 300 uçuş iptal

Texas'ı vuran kasırga, şiddetli fırtına ve yağışı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, yollar kapandı, bazı yollar ise sular altında kaldı. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, sel sularının Houston'ın büyük bölümünde 25 santimetreyi aştığını belirerek, "Houston'ın her yerinden yardım çağrısı alıyoruz" dedi. Eyalet genelinde bin 300 uçuş iptal edildi.

Beryl'in Texas'ın ardından Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi vurması bekleniyor.

Kasırgada toplam ölü sayısı 17 oldu

Daha önce Grenada, Kuzey Venezuela, St Vincent ve Grenadinler ile Jamaika'da can kaybına yol açan Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.

Kaynak: İHA

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