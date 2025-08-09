Texas'ta Demokratlara Dava Açıldı

ABD'nin Texas eyaleti Başsavcısı Ken Paxton, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde daha fazla sandalye kazanmasını amaçlayan "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme planı"nı engellemek amacıyla eyaleti terk eden 13 Demokrat üyeye dava açıldığını açıkladı.

Paxton, "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme planı"nı engellemek amacıyla eyaletten ayrılan Demokratlara ilişkin açıklama yaptı.

Bu Demokratların arasından 13 kişinin geri dönmeyeceklerine dair kamuoyuna suçlayıcı açıklamalarda bulunulduğunu belirten Paxton, bu kişilerin görevden alınmaları için dava açtığını açıkladı.

Paxton, "Bu kişiler, resmi olarak görevlerini terk etmiştir." ifadesini kullanarak, Demokratları "anayasal süreci sabote etmekle" suçladı.

Texas'taki Cumhuriyetçilerin "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme" planı

Texas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin Kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisinde 5 sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.

150 üyeli Eyalet Meclisinde karar almaya yeter sayı için üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor.

Demokratlar, Mecliste azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla durduramıyor.

Bu nedenle Temsilciler Meclisinde yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla en az 51 Demokrat üye, eyaleti terk etti.

Texas Senatörü John Cornyn dün, eyaleti terk eden Demokrat üyelere ulaşılması için ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin devreye gireceğini açıklamıştı.