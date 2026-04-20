TFAYY Konferansı 25. Yılını Kutluyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFAYY Konferansı 25. Yılını Kutluyor

20.04.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadir Has Üniversitesi'nde 7-9 Mayıs'ta 'Sinema ve Metot' temalı TFAYY Konferansı düzenlenecek.

Türkiye film çalışmaları alanının akademik buluşmalarından "Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler" (TFAYY) konferansı, bu yıl 25. yaşını kutluyor.

Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 7- 9 Mayıs'ta üniversitenin Cibali Kampüsü'nde düzenlenecek.

Konferansta bu yıl "Sinema ve Metot" temasıyla sinemanın bilgi üretme süreçleri, disiplinler arası sınırları nasıl dönüştürdüğü ele alınacak.

Konferans kapsamında düzenlenecek 11 panelde, arşiv çalışmaları, film festivalleri araştırmaları, sansür mekanizmaları ve video-deneme pratikleri gibi geniş bir yelpazede sinema ve metoda dair çeşitli konular konuşulacak.

"Hatırlama Metotları: Türkiye Sinemasında Hayaletler ve Hortlaklar" başlıklı oturumda, yönetmenler Ceylan Özgün Özçelik ve Emine Yıldırım, üretim pratiklerini ve metodolojik yaklaşımlarını Umut Tümay Arslan ve Esin Paça Cengiz ile birlikte ele alarak, sinemada hafıza, anlatı ve yöntem ilişkisine çok katmanlı bir bakış sunacak.

Animasyon yönetmeni Mesrure Melis Bilgin Koen moderatörlüğündeki "Gayri-Metot: Kanon Dışı Üretim Pratikleri" başlıklı panelde ise bağımsız kısa animasyon yapım dosyası hazırlama süreçleri, düşük bütçeli kısa film metotları ve yapay zekanın üretim yöntemleriyle birlikteliği gibi teknik konularda sektörel bilgi aktarımı gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, Loyola Marymount Üniversitesi'nden Miranda Banks, 7 Mayıs'ta sinema sektöründeki üretim ilişkileri ve yaratıcı iş gücü üzerine bir konuşma yapacak.

Filistinli sanatçı ve yönetmen Basma Al-Sharif ise 8 Mayıs'ta sinemanın politik gücünü ve tarihsel müdahale araçlarını ele alacak.

Program detayları ileriki günlerde "tfayy.khas.edu.tr" adresinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Sinema, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:33:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.