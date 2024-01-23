Thodex İddianamesi İade Edildi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan ikinci iddianame, ilk görülen davada karar açıklandığı ve dosyaların birleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle iade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla yürüttüğü yeni soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, Özer ile 7 şüpheli hakkında "örgüt yöneticisi", 13 şüpheli hakkında da "örgüt üyesi" tanımlaması kullanıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu bilgisi verilen iddianamede, Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, ilk dava dosyasıyla birleştirilmek için Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

"Karar verildi, dosyalar birleştirilemez"

Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, ilk görülen davada karar açıklandığına dikkati çekerek, dosyaların birleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle iddianameyi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

İade kararında, "daha önce zaten mahkeme tarafından karar verilen suçlarla ilgili neden ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin anlaşılamadığı" vurgulandı.

İlk soruşturmayla açılan davanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmış, Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilip tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023'te açıkladığı kararında, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme ayrıca sanıklar Faruk Fatih, Güven ve Serap Özer'i, 8 milyar 871 milyon 675 biner liradan toplam 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanan aynı isimler hakkında ikinci kez soruşturma başlatmıştı.