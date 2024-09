MG3\'ün Yeni EP\'si \'Düşman\' Çıktı

Güncel

Thrash metal grubu MG3'ün "Düşman" adlı ikinci kısa albümü (EP), müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

"Düşman", "Tutsak", "Linç" ve "Sürüne Sürüne" adlı şarkılardan oluşan yeni EP, Spotify platformunda yayınlandı.

Öte yandan EP'ye ismini veren Düşman adlı şarkının klibi, MG3'ün resmi YouTube kanalında yayınlandı.

Grubun çalışmalarına ilişkin AA'ya açıklamada bulunan Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Taylan Ayık, şubat ayında yayınladıkları "Eski Kan" adlı ilk EP'nin olumlu tepkiler aldığını aktardı.

Ayık, Türkçe müzik yaptıklarının altını çizerek, "Doğal olarak ana dilimizde konuşmayı da tercih ederiz. Burada belki açıklamak gerekir ki EP, İngilizce 'Extended Play'in kısaltması. Bir şekilde Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Sektörel bir terim diyelim ya da 'ortalama bir albümden daha kısa, genellikle 4-5 şarkı içeren kayıtlar' olarak ifade etmeye çalışalım." dedi.

"Hızlı tüketen toplum için 3-4 parçalık EP daha uygun"

Dijitalleşme ve hızlı tüketimin yayılmasından ötürü tek seferde albüm piyasaya sürmeyi mantıklı bulmadıklarını kaydeden Ayık, şunları aktardı:

"Biz, 10-12 parçalık albümler yerine 3-4 parçalık EP'lerin kısa aralıklarla yayınlanmasının, bugünkü gibi hızlı tüketen bir toplum için daha uygun olabileceğini düşünüyoruz. Şarkı sözü ve beste anlamında çok ciddi bir üretimimiz var. Eğer bu işlerden para kazanabilseydik, eve ekmek götürebilmek için başka işlerde çalışmak zorunda olmasaydık, kaliteyi düşürmeden, her sene bir albüm pekala yayınlayabilirdik. Fakat şimdilik tercihimiz bu şekilde kısa kayıtlardan yana. Yine de seneye belki bir albüm de yayınlayabiliriz."

Albümdeki şarkılara da değinen Ayık, "Sürüne Sürüne, acı çeken bir insanın hikayesini anlatıyor. Düşünüyor ve tabii ki kalbi epeyce kırık. 'Linç', kişinin içindeki bütün nefreti dışa vurduğu anı, notalara yansıtıyor. 'Tutsak' da hepimizin bu dünyada bir anlamda tutsak olduğunu, insanlığın yok sayıldığını anlatıyor. 'Düşman' ise klip parçası. Klipte adamın biri oradan oraya televizyon zaplarken şarkı başlıyor ve düşmanı anlatıyor. 'Düşman uyumaz. Onun savaşı seninle, benliğinle' diyor. Hangi düşman mı? Herkesin düşmanı aynı değil. Artık kimin düşmanı her kim ise." ifadelerine yer verdi.

"Her yer savaş alanı, kıyamet yeri gibi olmuş"

Taylan Ayık, yeni grubu ile müziğini sertleştirdiği yönündeki yorumları ise şöyle değerlendirdi:

"Bu sert bir müzik evet. Yumruk gibi suratının ortasında patlar. 'Kız arkadaşım terk etti', 'Aşkından yandım, kül oldum, bittim, mahvoldum' gibi şeyler yok. Zaten bak etrafına, kim ne yapsın senin aşkını? Her gün bilmem ne kadar insanın, nerede nasıl öldürüldüğünü, vücutlarının nasıl parçalara ayrıldığını seyrediyoruz. Dünyayı yönetme hakkına doğuştan sahip olduğuna inananların yalanlarını dinliyoruz. Bu gerçekten normal mi? İstediğin kadar gözlerini kapat, kulaklarını tıka, fark etmez. Her yer savaş alanı, kıyamet yeri gibi olmuş. İnsan her şeye alışıyor ama bunlara alışmak değil de, bunları tamamen normal kabul etmek ya da hiç yokmuş gibi kayıtsız kalmak insanca değil. Biz insanız. Tarz olarak seversiniz, sevmezsiniz, tercih edersiniz veya etmezsiniz, orası ayrı konu. Bu müziği, içindeki canavarı salıvermek gibi düşünün. Olumsuz anlamda söylemiyoruz. Bir nevi deşarj olmak gibi düşünelim. Haykırmak, içinde birikeni kusmak gibi... Zaten başka bir şey yapamıyoruz."