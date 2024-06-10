THY, 2023 yılında 21 milyar dolarlık ihracatla 'İhracat Şampiyonu Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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THY, 2023 yılında 21 milyar dolarlık ihracatla 'İhracat Şampiyonu Ödülü'ne layık görüldü

THY, 2023 yılında 21 milyar dolarlık ihracatla \'İhracat Şampiyonu Ödülü\'ne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında 21 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla 'İhracat Şampiyonu Ödülü'nü kazandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Bolat, Türkiye'de büyük potansiyel bulunduğunu ve turist segmentlerine yoğunlaşıldığında ihracat fazlasının daha da artacağını belirtti.

10.06.2024 16:44
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Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında 21 milyar dolarlık ihracatla "İhracat Şampiyonu Ödülü"ne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

THY, 2023 yılında 21 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla "İhracat Şampiyonu Ödülü"nü kazandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

"Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, Türkiye'de büyük potansiyel bulunduğunu, 3 bin dolar bırakabilecek turist segmentlerine yoğunlaşıldığında ihracat fazlasının daha da artacağını belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili bizim özel programlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Çin, Endonezya ve Malezya'nın aralarında yer aldığı 11 ülke belirledik. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirip ülkemize 30 milyar dolar gelir getirmek üzere Turizm Bakanlığımız ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve hizmet ihracatındaki ilgili paydaşlarımızla çalışmalarımız var. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz, bu da yeni başarılar için azim ve şevkimizi artırıyor."

Kaynak: AA

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