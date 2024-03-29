THY Cenevre Müdürlüğü İftar Programı Düzenledi

Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürlüğü iftar programı düzenledi.
Programa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hakan Kıvanç, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, THY Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, İsviçre ve Fransa'daki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile diğer davetliler katıldı.
Başkonsolos Özkan, geçen yıl "asrın felaketi" olarak da anılan, Türkiye'deki 6 Şubat depremlerinin ardından İsviçre'deki Türk vatandaşlarının cömert yardımlarının THY aracılığında deprem bölgelerine ulaştırıldığını hatırlattı.
Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarına değinen Özkan, bölgedeki yaraların sarılmaya devam ettiğini belirtti.
Özkan, "İnşallah asrın dayanışmasıyla asrın felaketinin üstesinden geleceğiz." dedi.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar nedeniyle ramazan ayının buruk geçtiğini dile getiren Özkan, Türkiye'nin Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ettiğini söyledi.
"Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanan Özkan, THY Cenevre Müdürlüğüne yürüttükleri yakın işbirliği için teşekkürlerini iletti.
THY Cenevre Müdürü Gümrükçüoğlu, iftara katılan davetlilere teşekkür ederken, THY'nin Cenevre'den Türkiye'ye yönelik uçuşlarına ilişkin bilgi verdi.
Gümrükçüoğlu, "Büyüyen Türkiye ile beraber THY de kararlılıkla büyümeye devam edecek, her zaman bayrağı en yüksekte dalgalandırmayı sürdürecek." diye konuştu.
THY Cenevre Müdürlüğünde satış şefi olarak görev yapan Celil Yılmaz ise THY'nin kurumsal yapısı, uçuş rotaları ve müşterilerine sunduğu kampanyalarla ilgili davetlilere sunum yaptı.
Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.
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