THY Tunus Ofisi, en iyi satış yapan acentelere ödül verdi - Son Dakika
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THY Tunus Ofisi, en iyi satış yapan acentelere ödül verdi

THY Tunus Ofisi, en iyi satış yapan acentelere ödül verdi

Türk Hava Yolları (THY) Tunus Ofisi, ülkede en iyi satış yapan acentelere ödül verdi. Ödül törenine Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer ve diğer yetkililer katıldı. Büyükelçi Demircan, THY'nin dünyanın her tarafında tercih edilen bir marka olduğunu belirtti. Tunus'tan Türkiye'ye haftanın her günü günde 3 kez uçuş gerçekleştirildiği ifade edildi.

25.05.2024 15:49
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Türk Hava Yolları (THY) Tunus Ofisi, ülkede en iyi satış yapan acentelerine ödül verdi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri ve THY ile çalışan turizm acentelerinin yetkilileri katıldı.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "Ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve en önemli markaları arasında yer alan THY bizi gururla temsil ediyor. Hava yolu şirketimiz, dünyanın her tarafında milyonlarca insan tarafından tercih ediliyor. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor. " dedi.

Tunus'tan Türkiye'ye haftanın her günü günde 3 kez olmak üzere uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Demircan, THY'nin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ödül töreninin ardından yapılan çekiliş kapsamında 4 kişiye Tunus- İstanbul gidiş dönüş bileti hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY Tunus Ofisi, en iyi satış yapan acentelere ödül verdi - Son Dakika

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