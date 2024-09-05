THY Uçağı Taipei\'ye Varışta Türbülansa Girdi: 6 Yaralı

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(İSTANBUL)- İstanbul- Taipei seferini yapan THY uçağı varış noktasına 2 saat mesafede türbülansa girdi. Uçakta bulunan yolculardan 4'ü ile 2 kabin görevlisi hafif yaralandı. THY Basın Müşavirliği, uçağın Tayvan'ın başkenti Taipei'de Taoyuan Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nin olaya ilişkin açıklaması şöyle:

"TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır.

Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir."

Öte yandan aynı uçak Taipei -İstanbul seferini yapmak üzere saat 17.00 sıralarında Taipei Taoyuan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı.