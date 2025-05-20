THY'ye Ayrımcılık Eleştirisi

(ANKARA) – CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği uçak bileti kampanyasına ilişkin "Şimdi soruyorum bu ayrımcılık niye? Bütün illere İstanbul merkezli olarak uçuyorsunuz 919 TL'ye ama kampanyaya Diyarbakır ve Batman dahil değil. Türk Hava Yollarını buradan uyarıyorum. Diyarbakır ve Batman'ı da bu kampanyayı alın ve ek süre tanıyın aynı şekilde, ayrımcılık yapmayın" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, THY'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında başlattığı uçak bileti kampanyasında Diyarbakır ve Batman illerinin kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi.

THY'nin 1 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında İstanbul merkezli yurt içi uçuşlar için geçerli olmak üzere, 19-21 Mayıs tarihlerinde bilet alanlara 919 TL'den sabit fiyatla bilet sunduğu kampanyaya dikkat çeken Tanrıkulu, kampanyadan sadece Diyarbakır ve Batman'ın yararlanamadığını belirtti.

"Bu ayrımcılık niye"

Vatandaşların kendisini uyardığını ifade eden Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları 19 Mayıs nedeniyle bir kampanya başlattı. 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında uçuşlar için 19 Mayıs ile 21 Mayıs arasındaki 2 günlük süre içerisinde bilet alanlar bakımından İstanbul merkezli tek uçuşlar için 919 TL'den bilet alınabileceği noktasında bir kampanya başlattı. Duyurusu burada. Hemşehrilerimiz, dostlarımız beni uyardılar. Ben de girdim test ettim. Bu uygulama bakımından sadece iki il bu kampanyaya alınmamış. Diyarbakır ve Batman. Bakın burada mesela, İstanbul - Gaziantep uçuşuyla ilgili bilgi var. Girip herhangi bir tarih arasında bilet sorguladığınızda 919 TL'ye alabiliyorsunuz.

Yine İstanbul - Sivas aynı şekilde. İstanbul - Şanlıurfa aynı şekilde. Ama Diyarbakır'a girdiğiniz zaman 3 bin 449 TL bir rakam ortaya çıkıyor. Keza Batman'la ilgili de rakam aynı rakam.

Şimdi soruyorum bu ayrımcılık niye? Bütün illere İstanbul merkezli olarak uçuyorsunuz 919 TL'ye. Ama kampanyaya Diyarbakır ve Batman dahil değil. Türk Hava Yollarını buradan uyarıyorum. Diyarbakır ve Batman'i da bu kampanyayı alın ve ek süre tanıyın aynı şekilde, ayrımcılık yapmayın. Beni uyaran hemşehrilerime ve dostlarına teşekkür ediyorum."