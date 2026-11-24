Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öğretmenlerin sınıfların dört duvarını aşan emekleriyle toplumun ortak hafızasını ve geleceğini inşa ettiğini belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin geçmişin birikimini geleceğin umuduna dönüştürdüğünü belirten Bolat, şunları ifade etti:

"Bir çocuğun dünyasına dokunmak, ona yalnızca bir meslek ya da bilgi kazandırmak değil, hayata bakışını, karakterini ve ideallerini şekillendirmektir. Öğretmenlerimiz, sınıfların dört duvarını aşan emekleriyle toplumumuzun ortak hafızasını ve geleceğini inşa etmektedir. Ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan, evlatlarımızı bilgiyle, erdemle ve sorumluluk bilinciyle yetiştiren tüm öğretmenlerimiz, yarınlarımızın en kıymetli rehberleridir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken ilim ve irfan sahibi nesillerin yetişmesinde emeği bulunan bütün öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Başta görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevine devam eden ve emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."