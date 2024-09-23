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Ticaret Bakanlığı'ndan Yalanlama

Ticaret Bakanlığı\'ndan Yalanlama

Bakanlık, Ukrayna'nın Türkiye'den İHA ödemelerini buğdayla yaptığı iddialarını reddetti.

23.09.2024 16:47
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, bazı haberlerde yer alan " Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü" iddialarını yalanladı. Bakanlık açıklamasında, "Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan "Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı" iddialarını yalanladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü' iddiası tamamen yalandır.

Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur. Ülkemiz ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediği, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileri ile de sabittir. Ayrıca, üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 20 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur.

Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı'ndan Yalanlama - Son Dakika

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