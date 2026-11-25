Dijital müzik platformu "Tidal", tamamen yapay zekayla üretilen şarkıların 9 Aralık'tan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Tidal'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapay zeka politikalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bir süredir yüzde 100 yapay zekayla üretilen şarkıların tespiti için çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, tamamen yapay zekayla üretilen şarkıların 9 Aralık'tan itibaren reddedilerek platformdan kaldırılacağı ifade edildi.

Son 3 ayda platformdaki şarkıların yüzde 43'ünün tamamen yapay zekayla üretildiğinin belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bunların kullanıcıların görmesi için etiketlendiği ve telif hakkı havuzundan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 6 Kasım'da platforma yüklenen eserlerin yüzde 60'ından fazlasının yapay zekayla üretildiği vurgulanarak, "Bugün, kataloğumuzdaki yaklaşık 27 milyon şarkı yapay zeka olarak etiketlendi. Bu sayı, Tidal'daki mevcut müziğin yüzde 6,3'üne tekabül ediyor. Ancak Tidal aboneleri bu şarkıları dinlemiyor. Şarkıların yüzde 96'sı son 3 ayda hiç dinlenmedi." ifadeleri kullanıldı.

Tamamen yapay zekayla üretilen müziğin dinleyicileri yanlış yönlendirdiği ve sanatçıları taklit ettiğine dikkati çekilen açıklamada, platforma şarkıları "piyasaya süren" firmaların da yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, tamamen yapay zekayla üretilmeyen, bu araçlardan yalnızca destek alınan şarkıların platformda kalabileceği vurgulandı.