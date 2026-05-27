Tiflis'te Kurban Bayramı Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiflis'te Kurban Bayramı Namazı

27.05.2026 06:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiflis Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kalabalık katılımla gerçekleştirildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Tiflis ve ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla sabah erken saatlerinde çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Başkentin tarihi eski Tiflis semtinde yer alan camiyi dolduran Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen çok sayıda kişi, namazını caminin önündeki sokağa serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.

Camideki bayram namazını, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.

Burada vaaz veren Eminov, Kurban Bayramı ve kurban kesmenin önemini anlattı.

Etibar Eminov, tüm Müslümanları dünyadaki zorluklara karşı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ederek, "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Güçlü olmalısınız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiflis'te Kurban Bayramı Namazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:26
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
01:34
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 07:07:13. #7.12#
SON DAKİKA: Tiflis'te Kurban Bayramı Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.