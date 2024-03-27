TİKA, Afganistan\'daki Yetimlere İftar Verdi

KKTC Dışişleri Bakanı: Mavi Vatan'dan faydalanmak için KKTC ve Türkiye'nin de içinde olması gerekiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'daki doğal zenginliklerden faydalanmanın tek yolunun KKTC ve Türkiye'nin de içinde olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasında tekrar ortak bir devlet kurma ihtimalinin olmadığını ve müzakerelerin iki devlet arasında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirmesine dışlandığını ve Türkiye'nin bu konuda liderlik yapması gerektiğini ifade etti.