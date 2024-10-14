TİKA\'dan Filistin\'de Sıfır Atık Projesi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Filistin'in Kalkilya kentinde hayata geçirdiği projeyle geri dönüşüm sürecini iyileştiriyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Kalkilya Katı Atık Yönetimi Ortak Hizmet Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, şehrin katı atık yönetimi kapasitesinin artırılması ve geri dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

İsrail'in ayrım duvarı ile çevrelediği Kalkilya'da, TİKA tarafından temin edilen hidrolik pres ve balyalama makinesi sayesinde katı atıkların daha etkin şekilde parçalanması sağlanıyor. Böylece çevre kirliliğinin azaltılması, atık miktarının düşürülmesi ve geri dönüşüm oranlarının artırılması için önemli adımlar atılıyor.

Proje, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi doğrultusunda çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabaların parçası olarak hayata geçirildi.