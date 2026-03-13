TİKA'dan Kazakistan'a Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Kazakistan'a Ramazan Yardımı

TİKA\'dan Kazakistan\'a Ramazan Yardımı
13.03.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, ramazan boyunca Kazakistan'da 1400 aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı boyunca Kazakistan'da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda yardımı yaptı.

TİKA Kazakistan Koordinatörlüğünün ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği gıda yardımı programı, başkent Astana'da son paket dağıtım töreniyle tamamlandı.

Hazret Sultan Camisi'nde düzenlenen törende ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi dağıtıldı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı konuşmada, ramazan ayı boyunca ülkenin 8 şehrinde ihtiyaç sahibi toplam 1400 aileye ramazan kolisi ulaştırdıklarını belirtti.

Erdoğmuş, un, pirinç, makarna, sıvı yağ, domates salçası, tuz, şeker, çay, hurma, gofret ve bayram şekeri gibi yerel tüketim alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanan ramazan paketlerinin böylece sadece başkent Astana değil aynı zamanda Almatı, Türkistan, Şımkent, Karagandı, Semey, Öskemen ve Aktau kentlerine de ulaştırıldığını aktardı.

Ayrıca Astana'daki engelli merkezleri ve yetimhanelerdeki çocuklara 200 çocuk kumanya paketi dağıttıklarını kaydeden Erdoğmuş, "TİKA olarak Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak amacıyla bu yıl da ramazan gıda kolilerimizi Kazakistan'ın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu vesileyle, ramazanın bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kazakistan'a Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:00:02. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA'dan Kazakistan'a Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.