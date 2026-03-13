TİKA\'dan Kazakistan\'a Ramazan Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı boyunca Kazakistan'da ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda yardımı yaptı.

TİKA Kazakistan Koordinatörlüğünün ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği gıda yardımı programı, başkent Astana'da son paket dağıtım töreniyle tamamlandı.

Hazret Sultan Camisi'nde düzenlenen törende ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi dağıtıldı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı konuşmada, ramazan ayı boyunca ülkenin 8 şehrinde ihtiyaç sahibi toplam 1400 aileye ramazan kolisi ulaştırdıklarını belirtti.

Erdoğmuş, un, pirinç, makarna, sıvı yağ, domates salçası, tuz, şeker, çay, hurma, gofret ve bayram şekeri gibi yerel tüketim alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanan ramazan paketlerinin böylece sadece başkent Astana değil aynı zamanda Almatı, Türkistan, Şımkent, Karagandı, Semey, Öskemen ve Aktau kentlerine de ulaştırıldığını aktardı.

Ayrıca Astana'daki engelli merkezleri ve yetimhanelerdeki çocuklara 200 çocuk kumanya paketi dağıttıklarını kaydeden Erdoğmuş, "TİKA olarak Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak amacıyla bu yıl da ramazan gıda kolilerimizi Kazakistan'ın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu vesileyle, ramazanın bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.