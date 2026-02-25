TİKA\'dan Kazakistan\'da 500 Kişilik İftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı vesilesiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da 500 kişilik iftar sofrası kurdu.

TİKA'nın Astana'daki Hazret Sultan Camisi'nde "Gönül Sofrası" adıyla düzenlediği iftara, Kazakistan'daki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, proje paydaşları, Astana'daki Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, "Ramazan, gönüllerin yakınlaştığı, dayanışmanın güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Bugün kıymetli Kazakistan halkıyla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan boyunca Kazakistan'ın 8 şehrinde gıda paketi dağıtımları gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını aktaran Erdoğmuş, TİKA'nın Kazakistan'da yürüttüğü çalışmaların iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine işaret edilen 500 kişilik iftar, duaların ardından sona erdi.