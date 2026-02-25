TİKA'dan Kazakistan'da 500 Kişilik İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİKA'dan Kazakistan'da 500 Kişilik İftar

TİKA\'dan Kazakistan\'da 500 Kişilik İftar
25.02.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Kazakistan'da ramazan dolayısıyla 500 kişilik iftar sofrası kurdu, dayanışma vurgusu yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı vesilesiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'da 500 kişilik iftar sofrası kurdu.

TİKA'nın Astana'daki Hazret Sultan Camisi'nde "Gönül Sofrası" adıyla düzenlediği iftara, Kazakistan'daki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, proje paydaşları, Astana'daki Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, "Ramazan, gönüllerin yakınlaştığı, dayanışmanın güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Bugün kıymetli Kazakistan halkıyla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan boyunca Kazakistan'ın 8 şehrinde gıda paketi dağıtımları gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını aktaran Erdoğmuş, TİKA'nın Kazakistan'da yürüttüğü çalışmaların iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine işaret edilen 500 kişilik iftar, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kazakistan'da 500 Kişilik İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

20:39
Gardi, Galatasaray’a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
20:31
Yok böyle gol 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:44:31. #.0.4#
SON DAKİKA: TİKA'dan Kazakistan'da 500 Kişilik İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.