TİKA'dan Yemen'de 15 Temmuz şehitlerine 1400 kahve fidanı - Son Dakika
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TİKA'dan Yemen'de 15 Temmuz şehitlerine 1400 kahve fidanı

13.07.2026 20:07
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'de 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla 1400 kahve fidanını toprakla buluşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'de 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla 1400 kahve fidanını toprakla buluşturdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Yemen'de bir tarımsal proje gerçekleştirildi.

Yemen'in önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kahvenin üretimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 1400 kahve fidanı dikildi.

Projeyle, dikilen fidanların büyüyerek gelecek nesillere ulaşması ve 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatması hedeflenirken, Türkiye ile Yemen halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine de katkı sunulması amaçlanıyor.

TİKA, insan odaklı kalkınma anlayışı doğrultusunda yürüttüğü projelerle dost ve kardeş ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi, yerel üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve toplumlar arasındaki dostluk ile dayanışmayı pekiştirmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Yemen'de 15 Temmuz şehitlerine 1400 kahve fidanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Yemen'de 15 Temmuz şehitlerine 1400 kahve fidanı - Son Dakika
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