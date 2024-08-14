TİKA, Kosova'daki Kadın Çiftçilere Süt Üretim Makineleri Hibe Etti

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Kosova'nın Malişeva Belediyesine bağlı Terpeze köyünde düzenlenen dağıtım törenine, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Süt Üreticileri Derneği temsilcileri ile süt üreticileri katıldı.

TİKA Koordinatörü Aslan, AA muhabirine, "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında bugün Kosova'nın Malişeva, Vıçıtırın ve Yakova belediyelerinden 45 kadın çiftçiye süt sağma makinesi, süt taşıma bidonu ve hijyen malzeme seti ile 3 süt toplama merkezine süt kalite ölçüm cihazı dağıttıklarını söyledi.

Kadınların, tarım ve hayvancılık sektörünün esas iş gücünü oluşturduğunu belirten Aslan, "Bu nedenle bu alanda kadın çiftçilerin desteklenmesinde TİKA olarak özellikle önem verdiğimizi söylemek istiyorum. Bugün dağıttığımız malzemeler ile de sektörde süt üretiminin kalitesini, verimini arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda hijyenin, dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Aslan, gerçekleştirdikleri projelerle uzun vadede Kosova ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Makineleri teslim alan Kosovalı kadın çiftçiler, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.