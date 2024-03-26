TİKA ve MATÜSİTEB, Üsküp\'te iftar programı düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhabbet ve selamlarını iletti.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında dostane ilişkiler olduğuna işaret eden Ulusoy, " Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının ötesinde olsa da gönül coğrafyamızın kalbinde yer alan Kuzey Makedonya Türkleri, Vardar'ın iki yakasını kavuşturan taş köprü misali iki ülkeyi birbirine bağlamaya devam etmektedir. Sadece Kuzey Makedonya'da değil, tüm Balkanlar'da her daim istikrar ve denge unsuru olan Türkler, bu topraklarda asırlarca Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Romanlar ve diğer topluluklarla barış içinde yaşamaktadır. Kuzey Makedonya bu bakımdan sadece Balkanlar'a değil dünyaya da örnek teşkil etmektedir. Bugün Kuzey Makedonya'da halen aynı hoşgörü, birlikte yaşama iradesi ve kültürel zenginliği koruma arzusunu memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

Ana dilin korunması ve özgürce kullanılmasının önemini vurgulayan Ulusoy, Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin anayasal bir hak olduğunu belirterek, özellikle ilk ve orta dereceli okullarda ana dilde eğitim hakkının Türk toplumu için kıymetine dikkati çekti.

Uğur Tanyeli ise TİKA olarak ramazan boyunca 61 ülkede 63 ofis aracılığıyla dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin yardım elini ulaştırdıklarını, binlerce dost, soydaş ve kardeşleriyle ramazanın bereketini paylaştıklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya ile uzun yıllardır projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Tanyeli, "Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinden kırsal kalkınmaya, idari ve sivil altyapının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede proje ve faaliyetlerimiz, ülkemizle dost ve kardeş ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmektedir." dedi.

Tanyeli, TİKA'nın 2005 yılından beri faaliyet gösterdiği Kuzey Makedonya'da bugüne kadar 1200 projeyi hayata geçirdiğini ve binlerce insana ulaştığını anlattı.

Tahsin İbrahim de 2003 yılında kurulan MATÜSİTEB'in, 52 üye dernekle "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" ilkesiyle ülke genelinde Türklerin eğitimini, kültürünü ve sanat alanındaki hacmini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için faaliyet gösteren bir üst çatı teşkilatı olduğunu söyledi.

Ülkedeki Türk toplumunun ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran İbrahim, "Milli değerlerimiz bizim kimliğimizin temel taşlarıdır. Ana vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, adalet, kardeşlik, hoşgörü, hakkaniyet ve insan hakları gibi değerler bizim varlık nedenimiz olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.