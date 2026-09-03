TİM Başkanı: 874 firma ilk kez ihracat yaptı ve 83 milyon dolarla katkı sağladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 874 firmanın geçen ay ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların ihracata katkısının 83 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Bakanlık'ta yapılan ve ağustos ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı basın toplantısında, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi.

Net ihracatın 6 çeyrek sonra az da olsa büyümeye pozitif katkı vermesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Gültepe, ihracatın, büyümenin dinamosu olmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Gültepe, büyümenin en az yarısının üretim ve ihracattan gelmesi gerektiğini, buna karşın ihracatçının rekabet gücünün giderek zayıfladığını ifade etti.

"Üç sektördeki toplam ihracat artışı 1,5 milyar dolar"

İmalat sanayisi özelinde açıklanan 250 milyar liralık finansman paketi için teşekkür eden Gültepe, "Döviz dönüşüm desteğinde ekim ayında açıklanacak yeni düzenlemeyi de ihracat ailesi olarak merakla bekliyoruz. Bütün bu yapılanlar çok önemli ancak rekabetçiliğimizi yeniden kazanabilmemiz için sektörlerimizin, sanayimizin çok daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.

Gültepe, ağustosta 23,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1'lik artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ağustosta 17 sektörümüzün ihracatı artarken 9'unda düşüş oldu. İlk 5 sektöre baktığımızda, otomotiv 2,8 milyar dolar, kimya 2,7 milyar dolar, elektrik-elektronik 1,7 milyar dolar, mücevher 1,6 milyar dolar, çelik sektörümüzse 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ağustosta ihracatı en fazla artış gösteren ilk üç sektörümüz mücevher, elektrik-elektronik, demir/demir dışı metaller oldu. Yüzde 175 artan mücevher ihracatı, ağustosta 1 milyar 42 milyon dolarlık artı yazdı. Yüzde 16 artan elektrik-elektronik ihracatımız 236 milyon dolar, yüzde 19 artan demir/demir dışı metaller ihracatımız ise 212 milyon dolar katkı verdi. Bu 3 sektördeki toplam ihracat artışı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM verilerine göre geçen ay 43 ilimiz ihracatını artırdı.

En çok ihracat yaptığımız 3 ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu. 874 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 83 milyon dolara yaklaştı."

"Avrupa'daki toparlanma fırsata çevrilebilir" mesajı

Ağustosta yaklaşık 32,5 milyon dolarlık parite kaynaklı kayıp yaşadıklarını ifade eden Gültepe, birim ihracat değerinin ise kilogram başına 1,65 dolar düzeyinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Gültepe, küresel mal ticaretine oranla Türkiye'nin ihracatındaki artışın sınırlı kaldığına işaret ederek, yüksek maliyetlerin küresel mal ihracatından alınan payı düşürmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa'dan toparlanma sinyallerinin geldiğini ve bu durumu fırsata çevirebileceklerini vurgulayan Gültepe, öncelikle rekabetçiliği güçlendirecek hamlelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Gültepe, firmaları yeni pazarlarda yeni müşterilerle ve yeni siparişlerle buluşturmak için sahada olmaya devam ettiklerini belirterek, ağustosta TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 7 ticaret ve 1 alım heyeti, 8 fuar katılımı, 3 UR-GE faaliyeti gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

"Suriye'de ticaret yeniden hareketleniyor"

Ağustosta ziyaret edilen Suriye'nin ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Suriye'de ticaret yeniden hareketleniyor. Ülkelerimiz arasında her alanda çok geniş işbirliği imkanı bulunuyor. Üretim ve ticaret altyapısının yeniden güçlenmesi, Suriye için ekonomik toparlanma demek. Türkiye için ise yeni ticaret, yatırım ve ihracat anlamına geliyor. Şam'da, karşılıklı iş yapma arzusunu çok net gördük. Şimdi bize düşen, bu ilgiyi kalıcı ticarete ve yatırıma dönüştürmek. Bu ay da yoğun bir programımız var. 17 ticaret heyetiyle ihracatçılarımızı alıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. 2027-2029 dönemini kapsayacak yeni Orta Vadeli Program'da fiyat istikrarının yanı sıra rekabet istikrarının da önceleneceğini umut ediyoruz."