Timbuktu’nun Tarihi El Yazmaları Geri Gotürüldü

12.08.2025 16:35
Mali, Bamako'dan Timbuktu'ya 13 yıl sonra tarihi el yazmalarını nakletti. Eserler korunacak.

PORT Mali hükümetinin, terör örgütü El-Kaide bağlantılı militanların 2012'de işgal ettiği Timbuktu'dan 13 yıl önce güvenlik gerekçesiyle başkent Bamako'ya nakledilen tarihi el yazmalarının ilk bölümünü eski evine gönderdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 13. yüzyıldan bu yana saklanan eserler, Timbuktu'ya uçakla getirildi.

Toplam ağırlığı yaklaşık 5,5 ton olan eserlerin ilk bölümü, iklim koşullarının nemli olması nedeniyle Bamako'da zarar görebileceği düşünülerek, 13 yılın ardından Timbuktu'ya gönderildi.

Timbuktu'nun Geçici Belediye Başkanı Diahara Toure, "Bu kültürel değerler, medeniyetimizin, entelektüel ve ruhani mirasımızın yansımaları." ifadesini kullandı.

Mali Yüksek Öğretim Bakanı Bourema Kansaye ise eserlere ilişkin "koruma, dijitalleştirme, araştırma ve tanıtım" faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen bu el yazmaları, İslam hukuku, astronomi, tıp, matematik, tarih ve coğrafya gibi alanlarda bilgiler içeriyor.

Timbuktu ve Songhay imparatorluklarının tarihsel zenginliğini ortaya koyan bu eserler, bölgenin ihtişamlı geçmişinin izlerini taşıyor.

Öte yandan Mali'nin kuzeyinde güvenlik sorunları sürerken, Timbuktu yönetimi kontrolü geri alsa da çevrede militan saldırıların devam ettiği aktarılıyor.

Kaynak: AA

