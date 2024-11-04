Tinubu Kabineyi Yeniledi - Son Dakika
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Tinubu Kabineyi Yeniledi

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 5 bakanı görevden alıp 7 yeni bakan atayarak kabineyi değiştirdi.

04.11.2024 18:46
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun kabine değişikliğine gittiği bildirildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede kabine değişikliğine gidildi.

Bu kapsamda, geçen ay 5 bakanı görevden alan Tinubu, kabineye 7 yeni bakan atadı.

Tinubu, yemin törenin ardından yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinde iyileşmenin yakın olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinin daha iyi bir hale gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Tinubu, bu nedenle yeni bakanların göreve atandığını söyledi.

Devlet Başkanı Tinubu, 23 Eylül'de yönetimde "optimum verimlilik" sağlamak amacıyla hükümette devam eden reformların ardından aralarında Kadın İşleri Bakanı Uju-Ken Ohanenye, Kültür ve Turizm Bakanı Lola Ade-John ve Eğitim Bakanı Tahir Mamman'ın da bulunduğu 5 bakanı görevden almıştı.

Tinubu, bakanlarının performansları nedeniyle vatandaşlar tarafından eleştirilmeye başlanmıştı.

Bola Ahmed Tinubu, daha önce bazı bakanlık ve kurumların lağvedileceğini duyurmuş, ülkenin zorlu ekonomik durumunu iyileştirmek için Nijeryalıları desteğe davet etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Kabine, Son Dakika

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