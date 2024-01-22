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TİP, 24 belediye başkan adayını belirledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart Yerel Seçimleri için 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere toplamda 24 belediye başkan adayını belirledi. TİP Parti Meclisi'nin açıkladığı adaylar arasında Kayseri, Kocaeli, Konya, Ordu ve Trabzon büyükşehir belediye başkan adayları da bulunuyor.

TİP, 24 belediye başkan adayını belirledi
22.01.2024 - 22:56,  Güncelleme: 23:16
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkan adayını belirledi.

TİP Parti Meclisi 20-21 Ocak'ta İstanbul'da toplandı. Toplantıda; siyasal gündem ve İkinci Kongre Türkiye Konferansı'na dair değerlendirmeler yapıldı. Parti Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri için 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkanını da belirledi.

TİP Parti Meclisi'nin açıkladığı aday isimleri şöyle:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi- Sami Kirik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Hakan Koçak

Konya Büyükşehir Belediyesi- Bilal Ortakalaycı

Ordu Büyükşehir Belediyesi- Semih Yıldız

Trabzon Büyükşehir Belediyesi- Süleyman Hacıbektaşoğlu

Ardahan/Damal- Arif Birdal Erendemir

Bilecik/Merkez- Burçin Acar

Çanakkale/Bozcaada- Aykut Turgal

Denizli/Bekilli- Zeki Yıkıcı

Hatay/Arsuz- Eşref Karayün

Hatay/Samandağ- Emrah Karaçay

İstanbul/Bakırköy- Bilge Seçkin Çetinkaya

İstanbul/Şişli- Tolga Bektaş

İzmir/Balçova- Eray Sevindirici

İzmir/Foça- Oylun Ercan

İzmir/Karaburun- Mustafa Tosunlar

İzmir/Kiraz- Hasan Çetinkaya

Kayseri/Talas- Serdar Altuner

Konya/Karatay- Metin Örs

Konya/Meram- Züleyha Türksever

Mersin/Yenişehir- Gencer Baykul

Tekirdağ/Marmaraereğlisi- Can Koray Söylemez

Erzincan/Merkez Çağlayan Beldesi- Sakine Doğan

Tokat/ Almus Ataköy Beldesi- Servet Durmuş."

Kaynak: ANKA
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