TİP\'ten TMSF önünde açıklama: "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez, bu soygunun hesabını mutlaka soracağız"

(İSTANBUL) - TİP, TMSF önünde "fon krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez. Onlar gittikten sonra bu vurgunların boyutlarını anlamamız aylarca, temizlememiz yıllarca sürecek. Bu kadar büyük kanalizasyon patlamasının dünyada bir örneği yok" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Şişli'deki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Genel Merkezi önünde, fon krizine ilişkin açıklama yaptı.

"Yüz binler kaybetti, milyarlar kime gitti?" pankartı açan partililer, "Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hırsızlar halka hesap verecek", "AKP'den hesabı emekçiler soracak" sloganları attı.

TİP İstanbul İl Başkanı Furkan Seyhan, iki haftadır vatandaşların gündeminin sadece "fon krizi" olmadığını belirterek, okullarda güvenlik sorunu, artan kadın cinayetleri, AYM önünde Ali Şekeroğlu'nun intiharına ilişkin eylemler düzenlediklerini, 1 haftada ükenin gündeminin sıkça değiştiğini söyledi.

Market işçilerinin mücadelelerine değinen Seyhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kuzey Afrika'da yaşanan su sorunu nedeniyle bölgeyi gezdiklerini belirterek, "İnsan şunu düşünmeden edemiyor. Keşke Afrika'da kuyu açtığı kadar A101 şubesinde de işiçilerin su hakkı için elinden geleni yapsa ve o işçilerin hak aramasına destek olsa" diye konuştu.

"BABASININ BAŞINDA AĞLAYAN O MADENCİ ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜSÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ"

Fon krizinde 500 bin kişinin mağdur olduğunu dile getiren Seyhan, şöyle devam etti:

"Birisi AKP MKYK üyesi, işin başında Akın Gürlek, denetleyen yerde Akın Gürlek'in eşi. Karşmızda bir devlet var ve devletin tüm imkanını arkasına toplayanların bir çete şeklinde bu devleti yönetmesi var.

Bir şeye daha değinmemiz gerekiyor. Fatma Hanım'ın çocuğu LGS'de 1. oldu. Kimsenin başarısında gözümüz yok ama yıllardır bize anlatılan bir hikaye var: 'Fırsat eşitliği var, çalışan iyi bir yere gelebilir, para kazanabilir'. Bir görüntüyü kimsenin unutmaması lazım. Soma'da 5 madenciyi katlettik. Dün cenaze töreninde babasının başında ağlayan o madenci çocuğun görüntüsünü unutmayacağız. Devletin imkanlarını kullanarak LGS'de 1. olanlar var, diğer tarafta da babasının emekçi karakterinden dolayı, çoluğunu çocuğunu muhtaç etmemek için çalışırken katledildiği için bir ömrünü babasız geçireceği için ağlayan madenci çocuğu var. Bunu normalleştirmeyelim. Bugünün kavgası, bu iki çocuğun kavgası. Biz o madenci çocuğun kavgasını en yüksek sesle seslendirmekle mükellefiz."

"FONDAN ZARAR GÖRMEDEN ÇIKANLAR KİM?"

Seyhan'ın konuşmasının ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada, "131 fon tasfiyeye girmeden 2 gün önce aynı anda 200 milyar TL'yi satan 700 kişi kim? Kişi başı ortalama 300 milyonu olanlar bu fondan zarar görmeden karlarıyla çıktı. Kim bunlar? Yüz binlerce yurttaşın birikimi bu kirli sistemde erirken, fona 250 milyon liradan fazla kaynak aktaran AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi gibi isimler, pişkince 'Ben de mağdurum, devletin ihmali var' diyerek kendi siyasi sorumluluklarını ve kurdukları rant çarkını gizleme telaşına düşmektedir! Yıllardır bu ülkeyi yönetenler, yolsuzluk patlayınca 'mağdur' rolü oynayamaz" denildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in istifa etmesi, SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yöneticilerinin istifası ve sorumlular hakkında adli soruşturma başlatılması, fon vurgununu araştırmak üzere TBMM'de araştırma komisyonu kurulması, görevinden istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve diğer siyasi ve bürokratlar hakkında soruşturma yürütülmesi, SPK işlemlerinin açıklanması, mevcut ve eski milletvekilleri ile bakanların mal varlıklarının kamuoyuna açıklanması, Katılımevim mağdurlarının zararlarının el konulan varlıklar ve bloke edilen tutarlardan karşılanması talep edildi.

TİP'in açıklamasında, "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez. Onlar gittikten sonra bu vurgunların boyutlarını anlamamız aylarca, temizlememiz yıllarca sürecek. Bu kadar büyük kanalizasyon patlamasının dünyada bir örneği yok, temizlemek kolay değil. Sessiz kalmayacağız, bu soygunun hesabını mutlaka soracağız" ifadelerine yer verildi.