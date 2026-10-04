TİP'ten TMSF önünde açıklama: "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez, bu soygunun hesabını mutlaka soracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİP'ten TMSF önünde açıklama: "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez, bu soygunun hesabını mutlaka soracağız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP\'ten TMSF önünde açıklama: "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez, bu soygunun hesabını mutlaka soracağız"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP, TMSF önünde "fon krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez. Onlar gittikten sonra bu vurgunların boyutlarını anlamamız aylarca, temizlememiz yıllarca sürecek. Bu kadar büyük kanalizasyon patlamasının dünyada bir örneği yok" açıklamasını yaptı.

(İSTANBUL) - TİP, TMSF önünde "fon krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez. Onlar gittikten sonra bu vurgunların boyutlarını anlamamız aylarca, temizlememiz yıllarca sürecek. Bu kadar büyük kanalizasyon patlamasının dünyada bir örneği yok" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Şişli'deki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Genel Merkezi önünde, fon krizine ilişkin açıklama yaptı.

"Yüz binler kaybetti, milyarlar kime gitti?" pankartı açan partililer, "Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hırsızlar halka hesap verecek", "AKP'den hesabı emekçiler soracak" sloganları attı.

TİP İstanbul İl Başkanı Furkan Seyhan, iki haftadır vatandaşların gündeminin sadece "fon krizi" olmadığını belirterek, okullarda güvenlik sorunu, artan kadın cinayetleri, AYM önünde Ali Şekeroğlu'nun intiharına ilişkin eylemler düzenlediklerini, 1 haftada ükenin gündeminin sıkça değiştiğini söyledi.

Market işçilerinin mücadelelerine değinen Seyhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kuzey Afrika'da yaşanan su sorunu nedeniyle bölgeyi gezdiklerini belirterek, "İnsan şunu düşünmeden edemiyor. Keşke Afrika'da kuyu açtığı kadar A101 şubesinde de işiçilerin su hakkı için elinden geleni yapsa ve o işçilerin hak aramasına destek olsa" diye konuştu.

"BABASININ BAŞINDA AĞLAYAN O MADENCİ ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜSÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ"

Fon krizinde 500 bin kişinin mağdur olduğunu dile getiren Seyhan, şöyle devam etti:

"Birisi AKP MKYK üyesi, işin başında Akın Gürlek, denetleyen yerde Akın Gürlek'in eşi. Karşmızda bir devlet var ve devletin tüm imkanını arkasına toplayanların bir çete şeklinde bu devleti yönetmesi var.

Bir şeye daha değinmemiz gerekiyor. Fatma Hanım'ın çocuğu LGS'de 1. oldu. Kimsenin başarısında gözümüz yok ama yıllardır bize anlatılan bir hikaye var: 'Fırsat eşitliği var, çalışan iyi bir yere gelebilir, para kazanabilir'. Bir görüntüyü kimsenin unutmaması lazım. Soma'da 5 madenciyi katlettik. Dün cenaze töreninde babasının başında ağlayan o madenci çocuğun görüntüsünü unutmayacağız. Devletin imkanlarını kullanarak LGS'de 1. olanlar var, diğer tarafta da babasının emekçi karakterinden dolayı, çoluğunu çocuğunu muhtaç etmemek için çalışırken katledildiği için bir ömrünü babasız geçireceği için ağlayan madenci çocuğu var. Bunu normalleştirmeyelim. Bugünün kavgası, bu iki çocuğun kavgası. Biz o madenci çocuğun kavgasını en yüksek sesle seslendirmekle mükellefiz."

"FONDAN ZARAR GÖRMEDEN ÇIKANLAR KİM?"

Seyhan'ın konuşmasının ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada, "131 fon tasfiyeye girmeden 2 gün önce aynı anda 200 milyar TL'yi satan 700 kişi kim? Kişi başı ortalama 300 milyonu olanlar bu fondan zarar görmeden karlarıyla çıktı. Kim bunlar? Yüz binlerce yurttaşın birikimi bu kirli sistemde erirken, fona 250 milyon liradan fazla kaynak aktaran AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi gibi isimler, pişkince 'Ben de mağdurum, devletin ihmali var' diyerek kendi siyasi sorumluluklarını ve kurdukları rant çarkını gizleme telaşına düşmektedir! Yıllardır bu ülkeyi yönetenler, yolsuzluk patlayınca 'mağdur' rolü oynayamaz" denildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in istifa etmesi, SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yöneticilerinin istifası ve sorumlular hakkında adli soruşturma başlatılması, fon vurgununu araştırmak üzere TBMM'de araştırma komisyonu kurulması, görevinden istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve diğer siyasi ve bürokratlar hakkında soruşturma yürütülmesi, SPK işlemlerinin açıklanması, mevcut ve eski milletvekilleri ile bakanların mal varlıklarının kamuoyuna açıklanması, Katılımevim mağdurlarının zararlarının el konulan varlıklar ve bloke edilen tutarlardan karşılanması talep edildi.

TİP'in açıklamasında, "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez. Onlar gittikten sonra bu vurgunların boyutlarını anlamamız aylarca, temizlememiz yıllarca sürecek. Bu kadar büyük kanalizasyon patlamasının dünyada bir örneği yok, temizlemek kolay değil. Sessiz kalmayacağız, bu soygunun hesabını mutlaka soracağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuFon kriziAK PartiGüvenlikEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu Dehşet anları kamerada Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:25
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
12:15
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:34:48. #.0.2#
SON DAKİKA: TİP'ten TMSF önünde açıklama: "AKP gitmeden bu ülke temizlenemez, bu soygunun hesabını mutlaka soracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei