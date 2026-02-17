TIR'ın dorsesi radar aracının üzerine devrildi - Son Dakika
TIR'ın dorsesi radar aracının üzerine devrildi

TIR\'ın dorsesi radar aracının üzerine devrildi
17.02.2026 14:53
Batman'da TIR dorsesi radar aracının üzerine devrildi; 1 jandarma personeli yaralandı.

BATMAN'da seyir halinde olan TIR'ın dorsesi, yol kenarında radar denetimi yapan hafif ticari aracın üzerine devrildi; 1 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hasankeyf-Gercüş yolunda meydana geldi. Gercüş istikametine doğru seyir halinde olan, plakası ve sürücüsünün öğrenilemeyen TIR'ın dorsesi, yol kenarında 72 AC 957 plakalı radar denetimi yapan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan jandarma personeli, hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Radar aracı kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'ın dorsesi radar aracının üzerine devrildi - Son Dakika

