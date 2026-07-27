TIR'la Düğün Hüsranı - Son Dakika
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TIR'la Düğün Hüsranı

TIR\'la Düğün Hüsranı
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Keşan'da Umut Karataş, düğününde süslediği TIR'la gelinini evinden aldı, şaşkınlık yarattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Umut Karataş (29), kullandığı TIR'ı düğününde gelin arabası yaptı. Süslediği TIR ile hayatını birleştirdiği Sedef Gürakar Karataş'ı (27) evinden alıp şehir turu atan umut Karataş'a damadın şoför arkadaşları da kendi araçlarıyla eşlik etti.

Keşan'da TIR şoförlüğü yapan Umut Karataş, Sedef Gürakar Karataş ile evlendi. Karataş, gelin arabası olarak süslediği TIR'ıyla Sedef Gürakar Karataş'ı Aşağı Zaferiye Mahallesi Ahmet Gücüyener Caddesi'ndeki evinden aldı. Damadın şoför arkadaşlarının da süsledikleri TIR'larla eşlik ettiği çift, kentin en işlek caddelerinde tur attıktan sonra düğünün yapılacağı Şükrüköy'e geçti.

Kendileri için de unutulmaz bir anıya imza attıklarını belirten Umut Karataş, "Mesleğim TIR şoförlüğü olduğu için bunu düğünümde de göstermek istedim. TIR'la ilginç bir anı oluşturduğumuza inanıyorum. Hem eşim hem ailem hem de davetliler için sürpriz oldu. TIR'ları görenler şaşkınlık yaşadı. Bizim içinde unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Sedef Gürakar Karataş ise TIR'ı gelin arabası olarak görünce şaşırdığını ifade ederek, kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Karataş, Güncel, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'la Düğün Hüsranı - Son Dakika

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