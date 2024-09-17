Tır Sürücüsünün Cezası Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tır Sürücüsünün Cezası Artırıldı

Söke'de kaza nedeniyle tır sürücüsüne verilen ceza, istinafta 10 yıl 8 aya çıkarıldı.

17.09.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde çarptığı otomobildeki 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen tır sürücüsünün cezası, istinafta artırılarak 10 yıl 8 aya çıkarıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tır sürücüsü Serkan Hızlı'ya verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezasına avukatların itiraz etmesi üzerine dosyayı yeniden inceledi.

14. Ceza Dairesindeki duruşmada avukatların savunmaları ve müşteki yakınlarının ifadeleri dinlendi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını ancak bilinçli taksir halini oluşturan hareketlerin niteliği gözetildiğinde bilinçli taksir nedeniyle ceza artırımının alt sınırdan yapılmasının yasaya aykırı görüldüğünü ifade etti. Cumhuriyet savcısı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Avukatların savunmalarının ardından ceza dairesi, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Daire, sanığın eylemi bilinçli taksirle işlediği kanaatine vararak cezayı 1/3 oranında artırıp, 10 yıl 8 aya çıkardı. Ayrıca, sanığın ehliyetine de 3 yıl süreyle el konuldu.

"Takometrelerle oynandığı konusunda bilgiler var"

Kazada ağır yaralanan ve yürüme güçlüğü çeken tıp fakültesi öğrencisi Beste Tibet Ceylaner'in annesi Gülay Ceylaner, karara ilişkin yaptığı açıklamada, verilebilecek en yüksek cezalardan birinin verildiğini söyledi.

Ehliyetine el konulma süresinin az olduğunu düşündüğünü kaydeden Ceylaner, "Bir sebeple ölüme neden olmuşsa kişi bunun cezasının çok yüksek olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalı. Takometrelerle oynandığı konusunda bilgiler var. Eğer oynanması olayını cezası çok daha yüksek olsa belki kimse oynayamaz. Takometre 70 gösteriyordu ama hızı 90-100 olduğunu biliyoruz." dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 24 Ocak 2023'te Serkan Hızlı idaresindeki 33 AHM 165 plakalı tır, karşı şeride geçip, Beste Tibet Ceylaner'in yönetimindeki 06 EMR 33 plakalı otomobile çarpmış, kazada 23 yaşındaki Mustafa Terzioğlu ölmüş, sürücü Ceylaner ile araçtaki 1 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin "hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tır sürücüsü Serkan Hızlı, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 8 ay cezaya çarptırılmıştı. Avukatların itirazı üzerine dosya istinafa taşınmıştı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, trafik, Güncel, Hukuk, Aydın, izmir, Kaza, Söke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır Sürücüsünün Cezası Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
19:28 Görüşmeye damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun’a farklı tarife uyguladı Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Tır Sürücüsünün Cezası Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement