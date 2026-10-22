Tiran'da öğrenciler Başbakanlık önünde polise taş attı, polis tazyikli su kullandı - Son Dakika
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Tiran'da öğrenciler Başbakanlık önünde polise taş attı, polis tazyikli su kullandı

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Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşulları için 13 Ekim'de başlattığı protestolar 10. gününde devam etti. Göstericiler Başbakanlık önünde polise taş attı, polis tazyikli suyla karşılık verdi; Başbakan Edi Rama diyalog çağrısını yineledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler devam ediyor.

Ülkede öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan protesto eylemlerinin 10. gününde de gerginlik yaşandı.

Başkentte düzenlenen gösterilere, lise öğrencileri ve vatandaşların yanı sıra çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi.

Meclis binası önünde sakin başlayan gösteri, daha sonra Başbakanlık binası önünde devam etti.

Burada göstericiler, emniyet güçlerine taş fırlatırken, polis tazyikli suyla karşılık verdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, önceki günlerde göstericilere yaptığı "diyalog" çağrısını yineledi.

Gösteri nedeniyle yüzlerce polis görev aldı.

13 Ekim günü başlayan protestolarda, önceki günlerde de polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Eğitim sisteminin değiştirilmesini talep eden öğrencilerin gösterileri, şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

Öğrenciler ise protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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